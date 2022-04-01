Sivasspor bu sezon 16. deplasman maçına çıkıyor!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçta bu sezonki 16. deplasman müsabakasına çıkacak.

, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor bu sezon 16. deplasman maçına çıkıyor!
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01 Nisan 2022 13:13
Sivasspor, 2021-2022 sezonundaki 16. deplasman müsabakasında Giresunspor ile karşılaşacak. Ligde bu sezon 15 deplasman karşılaşması oynayan kırmızı-beyazlı ekip bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.

Rakip kalelere 26 gol atan Sivasspor, kalesinde 23 gol gördü. Sivasspor, 2021-2022 sezonunda deplasmanlarda oynadığı maçlarda 17 puan topladı. Kırmızı-beyazlı takım ligde bu sezon 30 karşılaşmada topladığı 40 puanla haftaya 11'inci sırada giriş yapacak.

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