Sivasspor, 2021-2022 sezonundaki 16. deplasman müsabakasında Giresunspor ile karşılaşacak. Ligde bu sezon 15 deplasman karşılaşması oynayan kırmızı-beyazlı ekip bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.



Rakip kalelere 26 gol atan Sivasspor, kalesinde 23 gol gördü. Sivasspor, 2021-2022 sezonunda deplasmanlarda oynadığı maçlarda 17 puan topladı. Kırmızı-beyazlı takım ligde bu sezon 30 karşılaşmada topladığı 40 puanla haftaya 11'inci sırada giriş yapacak.





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