Sivasspor Brezilyalı David Braz'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı savunma oyuncusu David Braz ile 1 yıllık anlaşma sağladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, David Braz'ın 1 yıl kiralanması konusunda Santos Kulübü ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Braz, kulüp tesislerinde sözleşme imzaladı.Braz, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.Detaylı kan tetkikleri uygulanan Braz, efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları testlerine tabi tutuldu. Braz'ın sağlık kontrolleri, ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi.Futbola Palmeiras'ta başlayan Braz, 2009 yılında Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu. Braz, ardından Flamengo, Esporte Clube Vitoria gibi takımlarının da formasını giydi. Son olarak geçen sezon Santos forması giyen 31 yaşındaki oyuncu yeni sezonda Sivasspor'un başarısı için ter dökecek.Kariyerinde 221 maça çıkan Brezilyalı savunma oyuncusu, 14 gol attı.