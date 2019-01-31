  •  
    Diagne ve Kostas'tan sonra bir transfer daha
  •  
    Ve Slimani yeni takımını buldu! İmza için gidiyor
  •  
    Anlaşma sağlanamadı ve transfer İPTAL oldu
  •  
    Beşiktaş'tan N'JIE transferi için açıklama
  •  
    Güneş'in Diagne sözleri Galatasaray'ı ÇILDIRTTI

Sivasspor, Bojan Krkic ile anlaştı

Sivasspor, bonservisi Stoke City'de olan Bojan Krkic ile anlaşmaya vardı.

Kaynak: Sporx.com
Sivasspor, Bojan Krkic ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2019 01:17
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, transferde büyük bir bombayı patlatıyor. Robinho'yu Medipol Başakşehir'e satan Sivasspor, Bojan Krkic'i transfer ediyor.

Kırmızı-beyazlı kulüp İspanyol golcü BOjan Krkic ile transfer konusunda anlaşmaya vardı.

Krkic'i Perşembe günü İstanbul'a getirecek olan Sivasspor, İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bojan Krkic, bu sezon Stoke City ile Championship'te 13 maçta 1 gole imza atmıştı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için