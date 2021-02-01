Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u transfer etti

Süper Lig takımlarından Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor'umuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, İstanbul'da As Başkanımız Elahattin Akyüz'ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek sporcu takımla çalışmalara başlayacak" ifadeleri kullanıldı.
Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor'umuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, İstanbul'da As Başkanımız Elahattin Akyüz'ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek sporcu takımla çalışmalara başlayacak" ifadeleri kullanıldı.