Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u transfer etti

Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u transfer etti
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01 Şubat 2021 17:45
Süper Lig takımlarından Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor'umuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, İstanbul'da As Başkanımız Elahattin Akyüz'ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek sporcu takımla çalışmalara başlayacak" ifadeleri kullanıldı.



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