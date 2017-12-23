  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Sivasspor-Beşiktaş! Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Sivasspor-Beşiktaş! Muhtemel 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2017 08:45
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

(Reklam) İzlediğin maçlarda verilen bazı kararların yanlış olduğunu mu düşünüyorsun? O halde bu uygulama tam sana göre! Yapman gereken basit. Maçı izle, pozisyonları oyla sesini herkese duyur! > http://bit.ly/2oo6ttU

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor

Tolgahan
Auremir
Bjarsmyr
Medjani
Ziya
Ndinga
Hakan
Mert
Bifouma
Emre
Kone

Beşiktaş

Fabri
Gökhan
Pepe
Tosic
Adriano
Atiba
Medel
Quaresma
Babel
Talisca
Negredo

Ligde geçen hafta Osmanlıspor'u 5-1 yenerek puanını 30'a yükselten Beşiktaş, zirvenin 3 puan gerisinde averajla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin ligde 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunuyor. 

Süper Lig'de ilk yarıyı Sivas'ta kapatacak siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Demir Grup Sivasspor ise 7 galibiyet, 7 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 23 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kırmızı-beyazlı takım bu sezon evinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. 

- Pepe, Talisca ve Babel ceza sınırında

Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Ryan Babel ve Anderson Talisca, ceza sınırında bulunuyor.

Üç oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında da kart görürse, ligde ikinci yarının ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor 23. randevuda

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 23. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 22 lig maçında Beşiktaş 11, Sivasspor 6 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 müsabakayı kazanan Beşiktaş'ın toplam 28 golüne, Sivasspor 22 golle yanıt verdi.

- Sivas'taki maçlar 

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçından 7'sini Beşiktaş, 2'sini Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda Beşiktaş 13, Sivasspor ise 9 gol attı.

- Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 22 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için