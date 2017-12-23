Beşiktaş

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Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor 23. randevuda



Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 23. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 22 lig maçında Beşiktaş 11, Sivasspor 6 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Rekabetteki son 4 müsabakayı kazanan Beşiktaş 'ın toplam 28 golüne, Sivasspor 22 golle yanıt verdi.



- Sivas'taki maçlar



İki takım arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçından 7'sini Beşiktaş , 2'sini Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.



Sivas 4 Eylül Stadı'nda Beşiktaş 13, Sivasspor ise 9 gol attı.



- Golsüz maç yok



Taraflar arasındaki 22 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.



İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.





, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Demir Grupile karşı karşıya gelecek.Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.TolgahanAuremirBjarsmyrMedjaniZiyaNdingaHakanMertBifoumaEmreKoneFabriGökhanPepeTosicAdrianoAtibaMedelQuaresmaBabelTaliscaNegredoLigde geçen hafta Osmanlıspor'u 5-1 yenerek puanını 30'a yükselten, zirvenin 3 puan gerisinde averajla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin ligde 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunuyor.Süper Lig'de ilk yarıyı Sivas'ta kapatacak siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.Demir Grup Sivasspor ise 7 galibiyet, 7 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 23 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kırmızı-beyazlı takım bu sezon evinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Ryan Babel ve Anderson Talisca, ceza sınırında bulunuyor.Üç oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında da kart görürse, ligde ikinci yarının ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.