Sivasspor - Beşiktaş maçında penaltı tartışması

Ligde Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yaşanan bir pozisyon fazlasıyla konuşuldu.

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Sivasspor - Beşiktaş maçında penaltı tartışması
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20 Nisan 2021 19:31
Süper Lig'de Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında konuşulan bir pozisyon yaşandı.

Sivassporlu Ertuğrul Yeşilyurt maçın 22. dakikasında top ceza sahasına göndermek isterken, Domagoj Vida araya girmek istedi. Sivassporlu futbolcular, Vida'nın topa elle müdahale ettiğini belirttiler. Ancak hakem Fırat Aydınus pozisyonda penaltı olmadığını belirterek oyunu devam ettirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bu pozisyon, sosyal medyada konuşulan anlardan biri oldu ve binlerce tweet paylaşıldı.

DENİZ ÇOBAN'IN YORUMU

Eski hakem Deniz Çoban "Vida'nın pozisyonunda el doğal konumda. Ancak Galatasaray maçındaki Arda Turan'ın pozisyonundan sonra MHK, el vücuttan açıksa penaltı olduğunu söyledi. Arda'nın pozisyonu penaltıysa, bu da penaltı." açıklamasını yaptı.



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