Sivasspor Beşiktaş izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.
Ligde geçen hafta Altay'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 41 puanla 6. sırada bulunuyor. Yaptığı 26 maçta 34 puan toplayan Demir Grup Sivasspor ise 12. sırada yer alıyor.
Sadece bir maç golsüz tamamlandı
Taraflar arasındaki 31 lig maçının 30'u gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.
32. kez karşı karşıya
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olacağı Demir Grup Sivasspor ile 32. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezası biten Michy Batshuayi, karşılaşmada forma giyebilecek.
Batshuayi cezası nedeniyle geçen haftaki Altay maçında forma giyememişti.
Son 7 maçta mağlup olmadı
Beşiktaş, ligde yaptığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Süper Lig'de son olarak 19. haftada İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, sonraki 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan topladı.
Oynadığı son 6 maçta 2 gol yedi
Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 6 maçında kalesinde 2 gol gördü.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarını 1-1'lik skorlarla tamamlayan Beşiktaş; Gaziantep FK (1-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Altay (1-0) maçlarında gol yemedi.
Asil formalarımız Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda ki yerini aldı.