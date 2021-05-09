Sivasspor, beraberliğe 'abone' oldu

Sivasspor'u, Antalyaspor takip ediyor

Maç Skor Sivasspor-MKE Ankaragücü 0-0 Hatayspor-Sivasspor 1-1 Karagümrük-Sivasspor 1-1 Trabzonspor-Sivasspor 1-1 Sivasspor-Antalyaspor 0-0 Sivasspor-Denizlispor 2-2 Malatyaspor-Sivasspor 2-2 Başakşehir-Sivasspor 1-1 Sivasspor-Fenerbahçe 1-1 Sivasspor-Erzurumspor 0-0 Çaykur Rizespor-Sivasspor 0-0 Sivasspor-Hatayspor 1-1 Galatasaray-Sivasspor 2-2 Sivasspor-Trabzonspor 0-0 Sivasspor-Beşiktaş 0-0 Denizlispor-Sivasspor 1-1 Sivasspor-Başakşehir 0-0

Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 17 kez sahadan eşitlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor, ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda bulunuyor.Ligde dün sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, beraberlik sayısını 17'ye yükseltti.Sivas ekibi, 7 müsabakada golsüz, 7 müsabakada da 1-1'lik skorlarla rakipleriyle puanı paylaştı, 3 müsabakada da 2-2'lik skorla sahadan ayrıldı.Çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan Sivasspor'un 59 puanı bulunuyor.Kırmızı-beyazlı ekibi, 16 beraberlikle Fraport TAV Antalyaspor, 14 beraberlikle de Helenex Yeni Malatyaspor takip ediyor.Sivasspor'un ligde geride kalan periyotta berabere kaldığı maçlar ve sonuçları şöyle: