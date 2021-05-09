Sivasspor, beraberliğe "abone" oldu

Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, beraberlik sayısını 17'ye yükseltti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, beraberliğe 'abone' oldu
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09 Mayıs 2021 14:31
Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 17 kez sahadan eşitlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor, ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda bulunuyor.

Ligde dün sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, beraberlik sayısını 17'ye yükseltti.

Sivas ekibi, 7 müsabakada golsüz, 7 müsabakada da 1-1'lik skorlarla rakipleriyle puanı paylaştı, 3 müsabakada da 2-2'lik skorla sahadan ayrıldı.

Çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan Sivasspor'un 59 puanı bulunuyor.

Sivasspor'u, Antalyaspor takip ediyor

Kırmızı-beyazlı ekibi, 16 beraberlikle Fraport TAV Antalyaspor, 14 beraberlikle de Helenex Yeni Malatyaspor takip ediyor.

Sivasspor'un ligde geride kalan periyotta berabere kaldığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Maç Skor
Sivasspor-MKE Ankaragücü 0-0
Hatayspor-Sivasspor 1-1
Karagümrük-Sivasspor 1-1
Trabzonspor-Sivasspor 1-1
Sivasspor-Antalyaspor 0-0
Sivasspor-Denizlispor 2-2
Malatyaspor-Sivasspor 2-2
Başakşehir-Sivasspor 1-1
Sivasspor-Fenerbahçe 1-1
Sivasspor-Erzurumspor 0-0
Çaykur Rizespor-Sivasspor 0-0
Sivasspor-Hatayspor 1-1
Galatasaray-Sivasspor 2-2
Sivasspor-Trabzonspor 0-0
Sivasspor-Beşiktaş 0-0
Denizlispor-Sivasspor 1-1
Sivasspor-Başakşehir 0-0
 

 


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