Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Sivasspor, Giresunspor'u konuk etti.



Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.



Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 84. dakikada gördüğü kırmızı karta oyundan ihraç edildi. Giresunspor'da ise Hamidou Traore, 88. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Bu sonucun ardından Sivasspor, üst üste 4. beraberliğini aldı ve puanını 13 yaptı. 3 maçtır kazanamayan Giresunspor ise puanını 10'a yükseltti.



Sivasspor, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Giresunspor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Giresunspor rakip ceza alanının sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Zeki Yavru'nun direkt kaleye gönderdiği top, az farkla üstten auta çıktı.



12. dakikada orta alandan aldığı topla ceza yayına doğru ilerleyen Doukara'nın ara pasında son anda rakip defans oyuncuları araya girerek, tehlikeyi uzaklaştırdı.



13. dakikada Henrique'nin ceza yayının sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak kalecinin sağından az farkla auta gitti.



23. dakikada Doukara'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Süleymanov'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



27. dakikada sol çaprazdan topla ceza sahasına giren Gradel'in kaleye kavisli gönderdiği top kaleciyi de geçerek oyun alanında kaldı. Pozisyonun takibinde Giresunsporlu defans oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı.



31. dakikada altıpasa yakın bir noktada topla buluşan Doukara'nın şutunda, meşin yuvarlak defansa çarpıp kornere çıktı.



39. dakikada Traore'nin ceza yayının dışından etkili vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede topa sahip oldu.



43. dakikada Traore'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Diabate, topa etkili vuramayınca Giresunspor mutlak bir golden oldu.





İLGİLİ VİDEO