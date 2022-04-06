Sivasspor, Başakşehir mesaisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 32. haftada evinde ağırlayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor, Başakşehir mesaisini sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2022 19:27
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında çabukluk ve sürat çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Moussa Konate ise takımdan ayrı koştu.

Sivasspor 7 Nisan Perşembe yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.  

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.