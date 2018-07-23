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Sivasspor, Barcelona'dan transfer yaptı!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Barcelona'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Douglas'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sivasspor, Barcelona'dan transfer yaptı!
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23 Temmuz 2018 20:04
Sivasspor, transferde bombayı patlattı ve Barcelona'dan Douglas'ı kadrosuna kattı. 

Barcelona, geçen sezonu Benfica'da geçiren 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Douglas'ın kiralanması konusunda Sivasspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 

Barcelona'nın 2014 yılında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu, kiralık olarak Sporting Gijon ve Benfica takımlarının da formasını giymişti. Douglas, sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında oynayabiliyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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