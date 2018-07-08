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Sivasspor, Barcelona'dan transfer peşinde

Sivasspor, transferde büyük oynuyor. Kırmızı-Beyazlılar, geçen sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren Barcelona'nın sağ kanat oyuncusu Douglas'ın peşinde...

Sivasspor, Barcelona'dan transfer peşinde
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08 Temmuz 2018 12:36
Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt'u kadrosuna katan Sivasspor, takviye çalışmalarına devam ediyor.

Geçen sezonki takımı büyük ölçüde koruyan Kırmızı-Beyazlılar, eksik bölgeleri güçlendirmek adına sıkı çalışıyor. Gündeme Barcelona'nın sağ kanat oyuncusu Douglas girdi... Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Benfica'da geçiren Douglas, 11 karşılaşmada forma giydi.

Yiğidolar, 1 sene daha İspanyol devi ile sözleşmesi kalan Brezilyalı futbolcunun şartlarını araştırıyor. Eğer yüksek bir ücret talebi gelmezse, görüşmeler hız kazanacak.

Hem sağ bekte hem de sağ önde görev yapabilen 28 yaşındaki Sambacı daha önce Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gündemine girmişti.

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