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Sivasspor, Aydın Karabulut'u kadrosuna kattı

Demir Grup Sivasspor, tecrübeli futboldu Aydın Karabulut'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak: DHA
Sivasspor, Aydın Karabulut'u kadrosuna kattı
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25 Temmuz 2018 10:44
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Aydın Karabulut ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Aydın Karabulut ile anlaşmaya vardı.

Kırmızı beyazlıların 25 Temmuz Çarşamba sahabı Bolu'da kamp yaptığı otele gelen Aydın Karabulut takım arkadaşları ile tanışarak tebrikleri kabul etti.

25 Ocak 1988'de Berlin'de dünyaya gelen ve aslen Sivaslı olan Aydın Karabulut, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonunda da kırmızı-beyazlı formayı giymişti. Orta sahanın solunda görev yapan Aydın Karabulut, kariyerinde 263 maça çıkarken 25 kez gol sevinci yaşadı.



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