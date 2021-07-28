UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında perşembe günü Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarında 16. maçına çıkacak.



UEFA'nın 2021-2022 sezonunda ilk kez düzenlediği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Sivasspor, 2. ön eleme turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Petrocub'u saat 20.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda konuk edecek.



TRT Spor ekranlarından yayınlanacak mücadelede Rus hakem Kirill Levnikov düdük çalacak.



Avrupa kupalarında daha önce 15 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmaların 5'ini kazandı, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı.



Söz konusu mücadelelerde 16 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.



- Sivasspor ilk Avrupa deneyimini 2008-2009 sezonunda yaşadı



Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayarak ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.



2008-2009 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katılan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.



Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupanın dışında kaldı.



Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.



Sivasspor, 2009-2010 sezonunda 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlı ekip, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.



UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek kupadan elendi.



- Sivasspor geçen sezonda Avrupa kupalarında mücadele etti



Sivasspor, teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi.



Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra geçen sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile eşleşti.



Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü.



Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.



Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlarla Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti.



