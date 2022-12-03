Sivasspor Artem Besedin'de mutlu sona yakın!

Ara transfer çalışmalarına şimdiden hız veren Sivasspor, gözünü Ukrayna'ya çevirdi.



Yiğido, daha önce de gündemine aldığı Dinamo Kiev'in golcüsü Artem Besedin'i bitirmenin peşinde.



GÖRÜŞMELER OLUMLU



Dünya Kupası arası içerisinde bu bölgedeki eksiği bitirmeyi hedefleyen Kırmızı-Beyazlılar, deneyimli forvet ile yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç almayı başardı.



KIEV'DEN YANIT BEKLENİYOR



Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda oyuncu ve Sivas arasında pek pürüz kalmazken, şimdi ise Kiev temsilcisinin vereceği yanıt beklenmeye başladı.





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