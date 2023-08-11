Sivasspor, Appindangoye ile uzattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Aaron Appindangoye ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Appindangoye ile uzattı!
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11 Ağustos 2023 18:03
Son güncelleme 11 Ağustos 2023 18:04
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Appindangoye ile yeniden sözleşme imzaladığını açıkladı.
 Kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren futbolcumuz Aaron Appindangoye ile 1 yıllığına yeniden anlaşmaya varıldı. Aaron, kulüp tesislerimizde Başkan vekilimiz Bahattin Eken'in katılımıyla kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.

Kırmızı-beyazlı ekipte 2019-2020 sezonundan itibaren forma giyen Gabonlu savunma oyuncusu Appindangoye'nin sözleşmesi 31 Mayıs 2023'te sona ermişti. 

Tecrübeli savunmacı Sivasspor formasını 92 kez giydi ve 2 gol attı. 

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