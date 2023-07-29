Sivasspor, Antalyaspor'u iki golle geçti

EMS Yapı Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Antalyaspor'u iki golle geçti
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29 Temmuz 2023 17:29
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Erzurum kampındaki dördüncü hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi çalışmalarını Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Sivasspor, hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaştı.

Sivasspor'un gollerini 4. dakikada Hakan Arslan, 60. dakikada Clinton N'jie kaydetti.

Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce Sivas'ta İstanbulspor ile oynadığı maçı 3-0 kazanmış, Erzurum kampında Sabail ile 1-1 berabere kalmış ve Sumgayıt FK'yı 1-0, Ümraniyespor'u ise 2-0 yenmişti.

 
 
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