Sivasspor Anıtı'nın açılışı yapıldı

Sivas'ta, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor için meydan düzenlemesi yapılan caddeye dikilen anıtın açılışı gerçekleştirildi.



Sivas Belediyesi, kırmızı-beyazlı renklere gönül veren taraftarların talepleri üzerine Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu yanındaki Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerine "Sivasspor Anıtı" yaptı.



Anıtın açılışı için düzenlenen törende konuşan Vali Salih Ayhan, Sivasspor'un kentin marka değeri olduğunu söyledi.



Yapılan kamuoyu araştırmasında şehre en büyük katkıyı Sivasspor'un sağladığını belirten Ayhan, "Lokasyonu da on numara olmuş. 'Vefa' kelimesi bir şehrin vücut bulmuş halidir. Değerlerimize sahip çıkarsak, değerlerimize değer verirsek toplumsal refah anlayışında mutlaka yükselme olur." dedi.



Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yerel seçimler öncesi taraftar gruplarının Sivasspor için anıt yapılması talebinde bulunduğunu anımsattı.



Göreve geldikten sonra gerek vatandaşlarla gerekse Sivasspor yönetimiyle görüşerek bölgeye "Sivasspor Meydanı" yapmayı kararlaştırdıklarını anlatan Bilgin, "Bu bölgede hem Sivasspor'u temsil etmek hem de Sivas'ın birliğine, beraberliğine katkı sağlamak adına bu anıtı yaptık." diye konuştu.



Bilgin, anıtın hayırlı olmasını dileyerek bölgede yapılacak yol çalışmaları hakkında da bilgi verdi.



AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci de anıtın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise kırmızı-beyazlı ekibin son 2 yıldır Avrupa kupalarında şehri başarıyla temsil ettiğini hatırlattı.



Anıtın bölgeye ayrı bir değer katacağını aktaran Otyakmaz, "Bize bu başarıları yaşatan ve anıtın yapılmasına vesile olan teknik direk Rıza Çalımbay ve heyetine, futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bu anıtın altında nice kutlamalar yapmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, anıtın önünde fotoğraf çektirdi.





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