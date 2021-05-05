Sivasspor, Altınordulu Metehan'ı istiyor!

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun başarılı kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.



26 yaşındaki oyuncu bu sezon 28 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı ve 8 asist yaptı. Metehan Mimaroğlu için Sivasspor'un devrede olduğu öğrenildi. İzmir ekibinin iki sezon önce 3. Lig ekibi Osmaniyespor'dan 50 bin TL bonservis bedeliyle alınan hücum oyuncusu içi Sivasspor ile sezon sonunda masaya oturulması bekleniyor.



Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın başında olduğu Sivas ekibi daha önce Altınordu'dan sol kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna dahil etmişti.



46 MAÇTA 10 GOL ATTI



Metehan, Altınordu formasıyla 46 karşılaşmada 10 kez rakip fileleri havalandırırken 8 golün de pasını verdi. 3. Lig'de 81 maçta, 17 gol attı.







