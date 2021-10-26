Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde İzmir temsilcisi Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
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26 Ekim 2021 14:44
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı geçen Fayçal Fajr da antrenmanda takımla çalıştı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Altay ile Demir Grup Sivasspor, 30 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak.




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