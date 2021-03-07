Sivasspor, Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı

Sivasspor, kaelci Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesinin 3 yıllık uzatıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı
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07 Mart 2021 16:31
Demir Grup Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun bu sezon sonu bitecek sözleşmesinin, 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtilerek, "Ali Şaşal Vural'ın Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2016-2017 sezonundan itibaren kırmızı-beyazlı formayı terleten tecrübeli file bekçisi, 51 resmi maçta forma giydi.



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