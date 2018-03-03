Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.Ligde geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenilen kırmızı-beyazlı ekip, Antalyaspor'u mağlup ederek yükselişini yeniden sürdürmenin hesaplarını yapıyor.Süper Lig'de geride kalan 23 haftalık periyotta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 34 puan toplayan Sivas temsilcisi, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem Göztepe maçında kaybettiği puanları telafi etmeyi hem de üst sıralardan kopmamayı hedefliyor.Sivasspor'da, karşılaşması öncesinde Paul Papp, Auremir Dos Santos, Hakan Arslan, Thievy Bifouma, Delvin N'Dinga ve Arouna Kone, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.Karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, akşam saatlerinde hava yoluyla Antalya'ya hareket edecek.Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek.