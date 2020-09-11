Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, ligin ilk haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.



Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.



Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.



Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Palabıyık görev yapacak.



