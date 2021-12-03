Sivasspor, Alanyaspor deplasmanında

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor, Alanyaspor deplasmanında
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03 Aralık 2021 14:02
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 16 puan ile 14'ncü sırada bulunan Sivasspor, 24 puanlı rakibi Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivas temsilcisinde bu karşılaşma öncesinde Aaron Appindangoye, Jorge Felix, Koray Altınay, Sefa Yılmaz, Leke James ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya gidecek.


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