Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı.
Demir Grup Sivasspor'dan yapılan açıklamada "Ahmet Oğuz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı" sözleriyle transfer duyuruldu.
Bu sezon Kasımpaşa'da 8 resmi maçta görev yapan 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz toplam 195 dakika görev yaptı.
Demir Grup Sivasspor'dan yapılan açıklamada "Ahmet Oğuz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı" sözleriyle transfer duyuruldu.
Bu sezon Kasımpaşa'da 8 resmi maçta görev yapan 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz toplam 195 dakika görev yaptı.