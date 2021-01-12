Sivasspor, Ahmet Oğuz'u transfer etti!

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Ahmet Oğuz'un transferini resmen açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor, Ahmet Oğuz'u transfer etti!
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12 Ocak 2021 18:39
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı.

Demir Grup Sivasspor'dan yapılan açıklamada "Ahmet Oğuz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı" sözleriyle transfer duyuruldu.

Bu sezon Kasımpaşa'da 8 resmi maçta görev yapan 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz toplam 195 dakika görev yaptı.



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