Sivasspor, Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı

Sivasspor, sözleşmesi sona eren Ahmet Oğuz ile yolların ayrıldığını açıkladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı
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31 Mayıs 2022 18:13
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, savunma oyuncusu Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 12 Ocak 2021 tarihinde Sivasspor'a transfer olan Ahmet Oğuz'un sözleşmesinin bugün sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "Ahmet Oğuz'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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