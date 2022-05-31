Sivasspor, Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, savunma oyuncusu Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 12 Ocak 2021 tarihinde Sivasspor'a transfer olan Ahmet Oğuz'un sözleşmesinin bugün sona erdiği belirtildi.



Açıklamada, "Ahmet Oğuz'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.





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