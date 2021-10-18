Sivasspor, Adana Demir mesaisine başladı

Sivasspor, Adana Demirspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına start verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Adana Demir mesaisine başladı
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18 Ekim 2021 20:48
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan futbolcular, son bölümde ise 3 grup halinde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın (19 Ekim) yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor, 24 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

 


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