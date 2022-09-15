Sivasspor açıkladı! Formalar kayıp!

Sivasspor'un CFR Cluj ile Konferans Ligi'nde karşı karşıya geleceği maçta ilginç bir olay yaşandı.



Temsilcimiz, formalarının Romanya havaalanında kaybolduğunu ve CFR Cluj maçına alternatif bir formayla çıkılacağını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Cluj maçında giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır." denildi.



Rumen basını, Sıvasspor'un Romanya temsilcisinden forma talep ettiğini ve Cluj'un bu talebi geri çevirmeyerek, beyaz forma şort ve çorap takımı vermeyi kabul ettiği bildirildi.



Sivasspor'un CFR Cluj ile oynayacağı maç 19:45'de başlayacak.





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