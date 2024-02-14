Sivasspor'a Manaj piyangosu!

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Çaykur Rizespor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 16'ya yükseltti. Sezona damga vuran başarılı oyuncu için Yiğidolar'a şimdiden teklifler gelmeye başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'a Manaj piyangosu!
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14 Şubat 2024 13:24
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, başarılı oyuncu Rey Manaj'dan geldi. Maçın 30. dakikasında Manaj frikikten yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Kırmızı-beyazlıların 26 yaşındaki futbolcusu, bu sezonki gol sayısını da 16'ya çıkardı. Rey Manaj 16 golün 4'ünü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti. Sezon başında büyük uğraş verilerek transfer edilen yıldız isme şimdiden teklifler geliyor.

Ara transfer döneminde gelen önerileri gündeme almayan Sivasspor, sezon sonunda ise rekor kırmayı hedefliyor.

10 MİLYON EURO

Kariyerinde yeniden yükselişe geçen Rey Manaj'ın bonservis bedelini en az 10 milyon Euro olarak belirlemeyi planlayan Sivasspor Yönetimi, bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattığı oyuncudan ciddi bir gelir elde edebilir.

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