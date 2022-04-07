Sivasspor'a Kayode'den kötü haber

Demir Grup Sivasspor'un GZT Giresunspor'a konuk olduğu maçta sakatlanan Olarenwaju Kayode'nin arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'a Kayode'den kötü haber
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07 Nisan 2022 14:15
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'nin sağ arka adalesinde düşük seviyeli yırtık tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde, ligde son oynanan GZT Giresunspor maçının ikinci yarısına arka adalesindeki ağrı nedeniyle devam edemeyen Kayode'nin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Yapılan kontrollerin ardından sporcumuzun sağ arka adalesinde düşük seviyeli yırtık tespit edilmiş, tedavisine başlanılmıştır." denildi. a

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