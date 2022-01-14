Sivasspor, 5 eksikle lider Trabzonspor karşısında

Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor, 15 Ocak Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
Abone Ol
Sivasspor, 5 eksikle lider Trabzonspor karşısında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2022 15:43
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda çıktığı 20 müsabakada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 29 puan toplayan Sivasspor, 49 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.