Sivasspor 5 eksikle Kayserispor deplasmanında

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Aralık Pazartesi günü Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor 5 eksikle Kayserispor deplasmanında
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26 Aralık 2021 16:11
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Aralık Pazartesi günü Yukatel Kayserispor ile karşı karşya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir ivme yakalayan ve 26 puanı bulunan Sivasspor, 21 puanlı Kayserispor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad ve Sefa Yılmaz'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye gidecek. 


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