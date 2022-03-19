Sivasspor, 4 eksikle Altay'ı ağırlıyor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Altay'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, 4 eksikle Altay'ı ağırlıyor
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19 Mart 2022 16:02
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Altay'ı konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgiyle 37 puan toplayan ve 13. sırada yer alan Sivasspor, 29 puanla 17. sırada bulunan Altay karşısında seyircisi önünde galibiyet arayacak.

Sivasspor'da kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt ile sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare, Leke James ve Pedro Henrique karşılaşmada forma giyemeyecek.

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