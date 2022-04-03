Sivasspor, 3 maçtır kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu GZT Giresunspor ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça yükseldi.



Ligin 28. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı son 3 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.



Sivasspor, ligin 29. haftasında Adana Demirspor'u rakip sahada 3-2, 30. haftasında evinde Altay'ı ise 2-1 mağlup ederken, son olarak GZT Giresunspor deplasmanından 2-2 beraberlikle döndü.



Kırmızı-beyazlılar, son 3 haftada 7 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.



Geride kalan 31 haftalık periyotta 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, 41 puana ulaştı.



Sivasspor, ligin 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.





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