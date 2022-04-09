Sivasspor, 3 eksikle Başakşehir'i ağırlayacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
Abone Ol
Sivasspor, 3 eksikle Başakşehir'i ağırlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2022 15:12
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik, 10 yenilgiyle 41 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Sivasspor, 50 puanla 5. sırada bulunan Başakşehir karşısında seyircisi önünde galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James, Olarenwaju Kayode ve Muammer Yıldırım karşılaşmada forma giyemeyecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.