Sivasspor 29 Haziran'da topbaşı yapacak

Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına 29 Haziran'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor 29 Haziran'da topbaşı yapacak
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09 Haziran 2021 14:24
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına 29 Haziran'da başlayacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un kamp programı belli oldu.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında 29 Haziran Salı günü Sivas'ta bir araya gelecek olan kırmızı-beyazlı ekip, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 Temmuz sabahı Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Doruk Kaya Otel'e gidecek.

Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kampta günde çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

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