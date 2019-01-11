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Sivasspor 2. transferini Beşiktaş'tan yaptı

Sivasspor'da transferdeki ilk hamlesinde Leicester City'de forma giyen Fousseni Diabate'yi kiraladıktan sonra ikinci hamlede de Beşiktaşlı Fatih Aksoy'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kaynak: DHA
Sivasspor 2. transferini Beşiktaş'tan yaptı
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11 Ocak 2019 15:22
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir'e transfer olan Robinho'nun yerine Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fousseni Diabate'yi kiralayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini de Beşiktaş'tan Fatih Aksoy'u kiralayarak yaptı. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Sivasspor forması giyeceği öğrenildi.

20 Ocak'ta Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maça kadar hazırlıklarına Antalya'da devam edecek Demir Grup Sivasspor'da genç savunmacının önümüzdeki günlerde kampa dahil olması bekleniyor.

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