Sivasspor 2-0 Gençlerbirliği maçı özeti izle

Sivasspor, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

19 Temmuz 2020 23:58
Sivasspor 2-0 Gençlerbirliği maçı özeti izle
Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Gençlerbirliği karşılaştı. İki takımın da farklı hedefler ile çıktığı karşılaşmada kazanan taraf 2-0'lık skorla Sivasspor oldu. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Arouna Kone ve 67. dakikada Yatabare  kaydetti.

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Sivasspor aldığı bu galibiyetin ardından ligdeki puanını 60'a yükseltti; Gençlerbirliği ise 36'da kaldı. Sivasspor ligin son haftasında Göztepe ile deplasmanda; Gençlerbirliği ise kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

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