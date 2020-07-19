Sivasspor 2-0 Gençlerbirliği maçı özeti izle
Sivasspor, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
19 Temmuz 2020 23:58
Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Gençlerbirliği karşılaştı. İki takımın da farklı hedefler ile çıktığı karşılaşmada kazanan taraf 2-0'lık skorla Sivasspor oldu. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Arouna Kone ve 67. dakikada Yatabare kaydetti.
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İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!Sivasspor aldığı bu galibiyetin ardından ligdeki puanını 60'a yükseltti; Gençlerbirliği ise 36'da kaldı. Sivasspor ligin son haftasında Göztepe ile deplasmanda; Gençlerbirliği ise kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
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