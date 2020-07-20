Sivasspor 2-0 Gençlerbirliği maçı geniş özeti izle





SÜPER LİG ÖZETLERİ BEINSPORTS'TA

İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN! Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Gençlerbirliği karşılaştı. İki takımın da farklı hedefler ile çıktığı karşılaşmada kazanan taraf 2-0'lık skorla Sivasspor oldu. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Arouna Kone ve 67. dakikada Yatabare kaydetti.

Sivasspor aldığı bu galibiyetin ardından ligdeki puanını 60'a yükseltti; Gençlerbirliği ise 36'da kaldı. Sivasspor ligin son haftasında Göztepe ile deplasmanda; Gençlerbirliği ise kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.