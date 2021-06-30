Sivasspor, 1 stoper daha alacak!

Süper lig ekiplerinden Sivasspor'da sezon öncesi en sağlam mevki olarak savunma bölgesi görünüyor. Geride kalan sezon bu bölgede görev yapan tüm sporcular hemen hemen kadroda yer almayı sürdürüyor.

, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, 1 stoper daha alacak!
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30 Haziran 2021 14:30
Yeni sezon hazırlıklarının transfer çalışmalarıyla sürdüğü Sivasspor'da, kamp çalışmaları yarın başlayacak.

Yeni sezonun ilk çalışmasını perşembe günü Sivas'ta bir araya gelerek yapacak kırmızı-beyazlı ekipte yeni sezon öncesinde en sağlam mevkii olarak savunma bölgesi öne çıkıyor.

Geride kalan sezon oynanan maçlarda görev yapan hemen hemen tüm futbolcuların kadroda yer aldığı kırmızı-beyazlı ekipte o bölgede tek eksik joker olarak takımda yer alan Robin Yalçın olacak. Sivasspor savunmasında yeni sezon öncesinde kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, sağ bekler Ahmet Oğuz, Alaaddin Okumuş, stoperler Aaron, Caner Osmanpaşa, Camara, sol bekler Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal yeni sezonun açılmasını bekliyor.

Öte yandan Sivasspor yönetiminin savunmanın göbeğine bir transfer yapma planlarının devam ettiği öğrenildi. [Sivas Memleket]

 


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