Sivasspor, 1 puanı son saniyede aldı!

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında lider Sivasspor, evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı ve kırmızı beyazlı ekip, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Rizespor, 60. dakikada Denys Garmash ile 1-0 öne geçti. Sivasspor'a beraberliği getiren golü ise 90+3. dakikada Yasin Öztekin kaydetti. Öte yandan Sivasspor'da Kone'nin 47. dakikada ağları bulan topunda, VAR incelemesinin ardından ofsayt tespit edildi ve öncesinde verilen gol iptal edildi.Bu sonucun ardından Sivasspor 41 puanla liderliğini sürdürdü ve 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkı 4'e düştü.Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.(41) Sivasspor(37) Fenerbahçe(36) Başakşehir(35) Trabzonspor (1 maçı eksik)(35) Alanyaspor(33) Galatasaray(30) Beşiktaş12. dakikada Skoda, Sivasspor ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Samassa'da kaldı.25. dakikada Mert Hakan Yandaş, rakip yarı alanın ortalarından şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.32. dakikada Demir Grup Sivasspor'da Arouna Kone, direğe takıldı. Bu dakikada Kone, ceza alanı dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare, sol çaprazdan sert vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, son anda topu çeldi.47. dakikada sol kanatta topla buluşan Kone, ceza sahası dışından meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, ilk anda golü verdi. Pozisyon VAR sisteminde incelenirken, pozisyonun başında Kone'nin ofsaytta olduğu belirlenerek gol iptal edildi.53. dakikada Kone'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Mert Hakan Yandaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.58. dakikada Boldrin, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.60. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Boldrin'in pasında sağ taraftan ceza alanına giren Garmash, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Samassa'nın kapattığı köşeden ağlara gitti: 0-179. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Fatih Aksoy, şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.90+3. dakikada Demir Grup Sivasspor skora denge getirdi. Sağ taraftan Mert Hakan Yandaş'ın ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan güçlükle topu önledi. Yasin Öztekin, kaleciden dönen topu altıpasın gerisinden filelere gönderdi: 1-1Yeni 4 EylülAbdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın ÖgelSamassa, Caner Osmanpaşa, Papp (Dk. 65 Yasin Öztekin), Appindangoye, Ziya Erdal, Emre Kılınç, Fatih Aksoy, Yatabare, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Kone (Dk. 78 Traore)Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Boldrin, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Vetrih), Abdullah Durak, Umar (Dk. 88 Samudio), Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Garmash), SkodaDk. 60 Garmash (Çaykur Rizespor), Dk. 90+3 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor)Dk. 26 Skoda, Dk. 33 Talbi, Dk. 56 Boldrin, Dk. 86 Vetrih, Dk. 88 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Dk. 67 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)