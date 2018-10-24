Sivasporlu Erdoğan'dan Kayserispor açıklaması

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.Sakatlığı nedeniyle Arouna Kone, Mert Hakan Yandaş ve Douglas, salonda güçlendirme antrenmanı yaptı.Antrenmanda basın mensuplarına açıklamada bulunan orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Kayserispor'un iyi bir takım olduğunu söyledi.Deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan Erdoğan,diye konuştu.