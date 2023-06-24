Sivas ve Konya'da hedef aynı santrfor

Geçtiğimiz sezon ligde aradığını bulamayan ve kümede kalmayı son haftalarda garantileyen Sivasspor ile yeniden iddialı bir konumda olmak isteyen Konyaspor, çalışmalarını sürdürüyor.



Gelen son haberlere göre iki takım da kadrosuna mutlaka bir golcü almak istiyor. Bu doğrultuda yaşanan son gelişmelerin ardından gündeme gelen isim ise Muhammed Kiprit oldu. Son olarak Almanya 2. Lig ekiplerinden Kaiserslautern forması giyen Kiprit, takımıyla yeni sözleşme imzalamadı. Haliyle boşa çıkan 23 yaşındaki forvet, kulüp arayışlarına başladı.



ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU



Hem Türkiye'nin hem de Almanya'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen genç futbolcu, ligimize gelmesi halinde yerli statüsünde forma giyecek.



Buna göre hem Sivas'ın hem de Konya'nın Muhammed'i kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. Genç yıldızın, özellikle iki ayağını da kullanabilmesi ve aynı zamanda forvet arkası ile on numarada oynayabilmesi nedeniyle iki kulübün bu transferde çok istekli olduğu bildirildi.



"5 TRANSFER YAPACAĞIZ"



Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, transfer politikası hakkında açıklamalarda bulundu.



Başkan Özgökçen, "Önceki sezon ligi 3. bitirdikten sonra bir beklenti oldu. Geçen sene de 8. bitirdik. Transfer de yeni başladı. Hocamızla istişare ederek çeşitli bölgelere transfer yapılacak. Eksik bölgeleri kısa sürede dolduracağız. Hocanın raporuna göre 5 tane transfer yapacağız bazı bölgelerde" yorumunu yaptı





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