Sivas Valisinden, Galatasaray maçı öncesi futbolculara baklava ikramı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da futbolcuları antrenmanda ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak tesislerde kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticilerle bir araya gelen Ayhan, son haftalarda alınan sonuçların yüzleri güldürdüğünü, pazartesi günü oynanacak Galatasaray maçında "Minik Yiğidolar" ile takımı destekleyeceklerini belirtti.



Ayhan, daha sonra maçın hazırlıklarını sürdüren futbolcuları antrenman sahasında ziyaret etti.



Burada futbolculara başarılar dileyen Ayhan, baklava ikramında bulundu.



Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.









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