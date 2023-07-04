Sivas'ta yaz spor okulları başladı

Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.



Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce spor okullarının açılışı dolayısıyla düzenlenen programda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sporcular anısına saygı yürüyüşü yapıldı.



Tren Garı önünden başlayan yürüyüşte sporcular, depremde hayatını kaybeden sporcuların isimlerinin yazılı olduğu dövizleri taşıdı.



Daha sonra Atatürk Kongre Müzesi Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Sivas Vali Yardımcısı Adem Taşpınar, kültürel bir olgu olan sporun bir yandan mental ve fiziksel gelişime katkı sağladığını, diğer yandan sosyal çevreye adaptasyonu kolaylaştırdığını söyledi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise "Yaza Hareketli Giriyoruz" mottosuyla ülke genelinde eş zamanlı olarak Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışının yapıldığını belirtti.



Tunç, yıl boyu devam edecek faaliyetlerde 25 branşta, 40 spor tesisinde 150 antrenörle sporculara hizmet vereceklerini ifade etti.



Karate, cimnastik, wushu, güreş ve bisiklet sporcuları ile halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programa vatandaşlar ilgi gösterdi.



