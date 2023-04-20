Sivas'ta penaltı kararı ve sakatlık!

Sivasspor, Trabzonspor ile oynadığı maçta 22. dakikada penaltı kazandı. Trabzonspor'da Stryger Larsen penaltı pozisyonunda kırmızı kart gördü. Pozisyon sırasında sakatlanan Larsen, sedyeyle kenara geldi.

Haber; Sporx.com
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Sivas'ta penaltı kararı ve sakatlık!
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20 Nisan 2023 21:01
Sivasspor - Trabzonspor karşılaşmasının 22. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazandı.

Bu dakikada kullanılan kornerde Goutas'ın kafa vuruşunu Uğurcan kurtardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Hakan Arslan, Stryer Larsen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi ve Larsen'e kırmızı kart gösterdi.

Trabzonspor'da Larsen, pozisyon sonrası sakatlık geçirdi ve sedyeyle sahadan çıktı.

Sivasspor'da Saiz, penaltıyı gole çevirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

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