Sivas'ta off-road yarışı düzenlendi

Sivas'ta ilk kez off-road yarışları düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivas'ta off-road yarışı düzenlendi
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23 Temmuz 2023 17:42
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şarkışla Belediyesi ve Sivas Off-Road Kulübü iş birliğinde off-road yarışları düzenlendi.

Şarkışla Millet Bahçesi yanında oluşturulan parkurda gerçekleştirilen yarışlara 40 ilden 22 kulüp ve 400 sporcu katıldı. Hazırlanan 1 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yarışmanın başlangıcını Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz off-road aracına binerek yaptı.

Yarışmalarda Gümüşhane'den Alper Akçay ve Recep Şahin, Ordu'dan Davut Çimiç, Osmaniye'den Mehmet Demirci ve Samsun'dan Talat Yılmaz çeşitli klasmanlarda birincilik elde etti.

Belediye Başkanı Oğuz, off-road ekiplerinin 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde ulaşılması zor arazilere ulaşarak kurtarma çalışmalarına destek verdiğini anımsattı.

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