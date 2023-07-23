Sivas'ta off-road yarışı düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şarkışla Belediyesi ve Sivas Off-Road Kulübü iş birliğinde off-road yarışları düzenlendi.



Şarkışla Millet Bahçesi yanında oluşturulan parkurda gerçekleştirilen yarışlara 40 ilden 22 kulüp ve 400 sporcu katıldı. Hazırlanan 1 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yarışmanın başlangıcını Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz off-road aracına binerek yaptı.



Yarışmalarda Gümüşhane'den Alper Akçay ve Recep Şahin, Ordu'dan Davut Çimiç, Osmaniye'den Mehmet Demirci ve Samsun'dan Talat Yılmaz çeşitli klasmanlarda birincilik elde etti.



Belediye Başkanı Oğuz, off-road ekiplerinin 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde ulaşılması zor arazilere ulaşarak kurtarma çalışmalarına destek verdiğini anımsattı.



