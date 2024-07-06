Sivas'ta Grand Prix Yıldızdağı Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Sivas'ta yerli ve yabancı 40 sporcunun katıldığı Grand Prix Yıldızdağı Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivas'ta Grand Prix Yıldızdağı Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı
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06 Temmuz 2024 11:20
Son güncelleme 06 Temmuz 2024 15:20
Sivas'ta yerli ve yabancı 40 sporcunun katıldığı Grand Prix Yıldızdağı Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun organizasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesinin desteğiyle Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerinden bisiklet takımlarının katıldığı yarış, Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start aldı.

Yarışın startı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç tarafından verildi.

Kent merkezi başta olmak üzere Paşabahçe, Ozmuş, Zengi, Gökkaya, Akören, Yıldız, Olukman, Çeltek, Porsuk, Hamzaşeyh, Töngel bölgelerinde yapılacak yarışlar, Sivas'a 24 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik Termal Sahası'ndaki Altınkale'de son bulacak.

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