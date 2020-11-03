Sivas öncesi Galatasaray'a iki kötü haber

Galatasaray Sağlık Kurulu, Marcao ve Marcelo Saracchi'nin Sivas'a yetişemeyeceği raporunu verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Sivas öncesi Galatasaray'a iki kötü haber
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03 Kasım 2020 10:46
Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler sakat isimlere çevrildi.

Tedavisi süren Saracchi ve Marcao'dan iyi haber gelmediği öğrenildi. Sağlık kurulunun iki yıldız için "Sivas'a yetişemez" raporunu verdiği öğrenildi.

Galatasaray'da Marcao yerine Ryan Donk, Marcelo Saracchi yerine ise Martin Linnes'in görev alması bekleniyor.



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