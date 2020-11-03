Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler sakat isimlere çevrildi.



Tedavisi süren Saracchi ve Marcao'dan iyi haber gelmediği öğrenildi. Sağlık kurulunun iki yıldız için "Sivas'a yetişemez" raporunu verdiği öğrenildi.



Galatasaray'da Marcao yerine Ryan Donk, Marcelo Saracchi yerine ise Martin Linnes'in görev alması bekleniyor.



