Sivas Beşiktaş maçı İZLE, CANLI BJK Sivas maçı burada

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan zorlu karşılaşmada Sivasspor ile Beşiktaş Sivas'ta mücadele edecek. İki takımın 3 puan hedefleyerek çıktığı maçı beIN Sports 1'den izleyebilirsiniz.

26 Şubat 2022 18:42
Sivas Beşiktaş maçı İZLE, CANLI BJK Sivas maçı burada
Sivasspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1 izle Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA






SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.

Ligde geçen hafta Altay'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 41 puanla 6. sırada bulunuyor. Yaptığı 26 maçta 34 puan toplayan Demir Grup Sivasspor ise 12. sırada yer alıyor.

İki takımın eksikleri

Demir Grup Sivasspor'da Leke James sakat, Max Gradel ise cezalı. Erdoğan Yeşilyurt ise ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları henüz geçmeyen Larin, Pjanic, Rıdvan, NKoudou, Oğuzhan, Mehmet Topal ve Mert Günok maç kadrosunda yer almıyor.

Sadece bir maç golsüz tamamlandı

Taraflar arasındaki 31 lig maçının 30'u gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.

Deplasmanda sadece 2 kez kazanabildi

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı.

Rakiplerine 13 kez konuk olan siyah-beyazlı takım, sadece 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. Dış sahada 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 12 puan elde edebildi.

Muhtemel 11'ler

Sivasspor
Muammer, Koray, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Fajr, Erdoğan, Felix, Henrique, Kayode



Beşiktaş
Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Ghezzal, Alex, Güven, Batshuayi



Batshuayi oynayabilecek

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezası biten Michy Batshuayi, karşılaşmada forma giyebilecek.

Batshuayi cezası nedeniyle geçen haftaki Altay maçında forma giyememişti.

Son 7 maçta mağlup olmadı

Beşiktaş, ligde yaptığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de son olarak 19. haftada İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, sonraki 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan topladı.

Oynadığı son 6 maçta 2 gol yedi

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 6 maçında kalesinde 2 gol gördü.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarını 1-1'lik skorlarla tamamlayan Beşiktaş; Gaziantep FK (1-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Altay (1-0) maçlarında gol yemedi.
Rosier hazır

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın son 3 resmi maçında forma giyemeyen Valentin Rosier, takımla çalışmalara başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan maçta forma giyemeyen Rosier, ligdeki Altay ve Adana Demirspor karşılaşmalarında da görev alamamıştı.

32. kez karşı karşıya

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olacağı Demir Grup Sivasspor ile 32. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 31 lig maçında Beşiktaş 15, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 43 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.

Siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında evinde oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor'a 2-1 üstünlük sağladı.

Sivas'taki maçlar

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 15 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti.

Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 15 gol attı.


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